В России 20 городам присвоили звание «Город трудовой доблести»

https://static.news.ru/photo/d64410ce-bc8f-11ea-af42-fa163e074e61_660.jpg Нижний Новгород Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 июля, подписал указ о присвоении 20 городам звания «Город трудовой доблести», следует из официального сообщения, опубликованного на сайте Кремля.

Так, почётный статус присваивается «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», следует из сообщения Кремля.

В перечень городов трудовой доблести вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

Всего на присвоение почётного статуса было подано 28 заявок. Владимир Путин сообщил о своём решении в ходе заседания российского организационного комитета «Победа».

Аргументы здесь очевидные и убедительные и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона. Все необходимые документы подпишу в ближайшее время, — подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что в годы Великой Отечественной войны предприятия в перечисленных городах бесперебойно выпускали военную и гражданскую продукцию для фронта. Их вклад в победу был отмечен государственными наградами и переходящими Красными знамёнами Государственного комитета обороны.

Закон о присвоении звания «Город трудовой доблести», призванный увековечить подвиг тружеников тыла, был подписан Владимиром Путиным 1 марта. Так, в городе, получившем почётное звание, установят стелу с изображением городского герба и текстом указа о присвоении звания. Ожидается, что на 1 Мая, День Победы и День города возле стелы будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты.

Инициаторами присвоения звания смогут выступать группы граждан и общественные организации. Органы местного самоуправления, в свою очередь, будут ходатайствовать об этом перед законодательными и исполнительными властями региона.

В России по-прежнему утверждено звание «Город-герой». Его удостоены Одесса, Севастополь, Волгоград, Киев, Москва, Ленинград, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск и Смоленск. Кроме того, в 2006 году в стране появилось звание «Город воинской славы». Его присвоили 45 городам.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин встретится с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.