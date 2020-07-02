Путин встретится с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ

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Президент России Владимир Путин проведёт встречу с рабочей группой по подготовке конституционных поправок. О том, что она состоится 3 июля,сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Да, я подтверждаю. Такая встреча состоится, — цитирует его ТАСС.

Ранее 2 июля Владимир Путин поблагодарил россиян, которые исполнили свой гражданский долг и проголосовали за поправки в Конституцию. В Кремле итоги голосования назвали триумфом.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании. По результатам обработки 100% бюллетеней, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения в Конституцию были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году, писал NEWS.ru.