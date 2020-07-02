Путин рассказал подробности о новом звании «Город трудовой доблести»

https://static.news.ru/photo/8f8137f6-bc63-11ea-bec6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Первое решение о присвоении нового почётного звания «Город трудовой доблести» будет согласовано уже в текущем году, сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания оргкомитета «Победа».

По его словам, учреждение этого звания является знаковым событием, которое получил всенародную поддержку.

Первое решение с присвоением почётного звания примем уже в текущем, юбилейном году, — отметил он.

Российский лидер уточнил, что в настоящее время в оргкомитет «Победа» поступило 28 заявок, которые будут рассмотрены в ходе заседания.

Путин добавил, что в поддержку некоторых заявок граждане собрали множество подписей.

Как писал NEWS.ru, 1 марта глава государства подписал закон о введении в России звания «Город трудовой доблести». Его будут присваивать населённым пунктам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойную работу военных и гражданских предприятий, а также проявили «массовый трудовой героизм и самоотверженность», сказано в документе.

В таких городах предполагается устанавливать стелы с изображением герба города, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города. Финансирование будет осуществляться за счёт региональных, муниципальных бюджетов и из внебюджетных источников.

Инициаторами присвоения звания смогут выступать группы граждан и общественные организации. Органы местного самоуправления, в свою очередь, будут ходатайствовать об этом перед законодательными и исполнительными властями региона.