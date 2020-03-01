https://static.news.ru/photo/cd662fca-5bd5-11ea-9645-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал закон о введении в России звания «Город трудовой доблести». Его будут присваивать населённым пунктам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойную работу военных и гражданских предприятий, а также проявили «массовый трудовой героизм и самоотверженность», сказано в документе.

В таких городах предполагается устанавливать стелы с изображением герба города, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города. Финансирование будет осуществляться за счёт региональных, муниципальных бюджетов и из внебюджетных источников.

Инициаторами присвоения звания смогут выступать группы граждан и общественные организации. Органы местного самоуправления, в свою очередь, будут ходатайствовать об этом перед законодательными и исполнительными властями региона, которые наделены правом отклонить предложение, либо обратиться с ним к президенту.

Как писал NEWS.ru, с идеей об учреждении почётного звания «Город военно-трудовой славы» в июне 2019 года выступили депутаты Законодательного собрания Нижегородской области. Они напомнили, что немало городов в годы Великой Отечественной войны внесли весомый вклад в победу над фашизмом, снабжая фронт оружием, боеприпасами и продовольствием. Их предприятия не прекращали работу, несмотря на бомбёжки и огромные потери среди населения.

В декабре законопроект о создании в стране почётного звания «Город трудовой доблести» Путин внёс в Государственную думу.