В Росприроднадзоре рассказали о правилах поведения при встрече с бобром

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При встрече с бобром стоит вести себя максимально аккуратно: не подходить слишком близко, не пытаться гладить и фотографировать, рассказали в Росприроднадзоре. Сотрудники ведомства уточнили, что бобер попытается найти укрытие, а в случае неудачи может укусить, пишут «Невские Новости».

При встрече с бобром советуем не подходить к животному, не гладить и не пытаться сфотографировать. Животные стараются избегать встреч с человеком, и если подойти к бобру слишком близко, то он будет сильно тревожиться и попытается скрыться. Если животное не найдет места для укрытия, то может в качестве обороны укусить, — отметили в Росприроднадзоре.

Таким образом в ведомстве прокомментировали недавнюю встречу жителей Санкт-Петербурга с бобром, который заблудился и вышел на Шуваловский проспект. Горожане проводили животное до ближайшего водоема.

Ранее руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко заявил, что при встрече с животными на дороге нужно избегать резких движений автомобиля. Следует либо притормозить, либо объехать зверя.