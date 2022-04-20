Автоэксперт рассказал, как избежать столкновения с бобром на дороге

При встрече с животными на дороге нужно избегать резких движений автомобиля, посоветовал руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко «Радио 1». Следует либо притормозить, либо объехать зверя. Так автоэксперт прокомментировал сообщения о том, что на автодороги в подмосковном Наро-Фоминске стали выбегать бобры.

Резкие движения пугают животное, и оно может начать действовать ещё более непредсказуемо. И если вы хотите притормозить, то только на прямых колёсах. А если будете «вилять» влево-вправо на скорости, то рискуете вылететь с дороги, — сказал Мартыненко.

Он отметил, что места, где животные перебегают дорогу, помечены знаками. Вот там стоит вести себя особенно внимательно. Сам Мартыненко всегда помнит о возможном появлении животного, когда едет рядом с лесопосадками.

Ранее начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николай Ахматович посоветовал держаться подальше от пробудившихся от спячки ежей. В их иголках прячутся блохи, вши и клещи, а сами животные являются переносчиками опасных заболеваний. Ахматович также посоветовал не одомашнивать ежей — они нечистоплотные и очень шумные.