В Роспотребнадзоре сообщили о правильном выборе продуктов в период пандемии

https://static.news.ru/photo/c4994964-74a7-11ea-a9d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В период пандемии не стоит закупать продукты впрок или делать запасы, ведь продовольственные магазины работают постоянно, и объём основных продуктов питания в них меньше не становится. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

В ведомстве дали ряд советов по тому, как правильно выбирать продукты во время пандемии. Так, например, эксперты предупредили, что в магазинных крупах, сухофруктах и овощах, купленных впрок и просроченных, могут завестись вредители, что впоследствии скажется на здоровье принимавших продукт в пищу людей.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали протирать в магазинах ручки тележек и корзинок влажными салфетками или же пользоваться одноразовыми перчатками. По словам специалистов, продукты стоит выбирать те, что хранятся при комнатной температуре. Скоропортящиеся товары лучше брать в последнюю очередь.

При приобретении в магазине стоит помнить: если температура хранения в месте реализации выше указанной производителем, лучше отказаться от покупки. А при покупке продуктов дистанционно нужно мыть руки перед тем, как открыть пакет, также требуется проверить целостность упаковки и срок годности товара, — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как ранее писал NEWS.ru, автор сайта Backdoor Survival и эксперт по выживанию Саманта Биггерс рассказала, что может понадобиться средней семье для изоляции в течение трёх месяцев.

Во-первых, советует эксперт, надо запастись продуктами длительного хранения — крупами, мукой, консервированными супами и стерилизованным молоком, а также бобовыми и макаронами.