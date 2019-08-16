https://static.news.ru/photo/6bfa32ca-c0be-11e9-896b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Специалисты Роспотребнадзора рассказали россиянам, как получить компенсацию в случае задержки авиарейса.

В ведомстве пояснили, что пассажир может отказаться от полёта и потребовать от авиакомпании возврата полной стоимости билета, даже если он является «невозвратным».

У пассажира есть право на возмещение морального вреда и убытков, понесённых в связи с задержкой рейса. Например, если он по этой причине опоздал на другой самолёт или поезд, сорвались оплаченные экскурсии.

Требуя компенсации за задержку рейса, гражданину необходимо приложить копии документов, которые подтверждают понесённые убытки. При внутренних перевозках претензии могут быть предъявлены в течение шести месяцев с момента инцидента.

Пассажир может также рассчитывать на взыскание штрафа с авиакомпании за задержку рейса в размере 25% МРОТ за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости авиабилета, сообщается на сайте ведомства.

Помимо всего прочего, авиапассажир может потребовать от компании бесплатного предоставления дополнительных услуг при задержке вылета. Речь идёт о хранении багажа, обеспечении напитками и питанием, если отправление откладывается более чем на четыре часа. Если ожидание вылета затягивается более чем на восемь часов, компания обязана разметить пассажиров в гостинице и обеспечить их доставку туда и обратно.

Как ранее писал News.ru, согласно результатам соцопроса, только 13% пассажиров готовы добиваться получения компенсации от перевозчика при задержке рейса. Большинство (56%) готово простить компании неприятный инцидент в обмен на какой-нибудь бонус.