В Роспотребнадзоре рассказали про срок нахождения коронавируса в организме Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная рассказала про срок нахождения коронавируса в организме

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что коронавирус у некоторых пациентов может оставаться в организме в течение нескольких месяцев. Она пояснила, что это происходит из-за особенности иммунной системы. По словам эксперта, несмотря на то что симптомы инфекции сохраняются, человек более не является заразным, пишет РИА Новости.

Это происходит в силу особенностей иммунной системы, в результате чего коронавирус или его фрагменты остаются внутри клеток или на их поверхности и продолжают воздействовать на иммунитет, хотя острый периода заболевания давно закончился, — рассказала Пшеничная.

Специалист указала на то, что одним из частых симптомов является снижение концентрации, внимания, а также способности быстро принимать решения.

Уролог-андролог Владимир Степанов ранее заявил, что накипь в чайнике может способствовать образованию камней в почках из-за повышенного количества солей кальция. Эксперт пояснил, что, попадая в желудок, такая вода увеличивает количество солей кальция в организме, а затем запускается процесс камнеобразования в почках. Он добавил, что накипь вредна не только для почек, но и органов желудочно-кишечного тракта.