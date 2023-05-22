В Роспотребнадзоре рассказали, кому противопоказаны клубника и черешня В Роспотребнадзоре рассказали о вреде клубники и черешни при аллергии и диабете

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В средней полосе России начался сезон клубники и черешни, однако некоторым категориям людей рекомендуется воздержаться от употребления летнего лакомства, рассказали «МК в Великом Новгороде» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Эксперты напомнили, что помимо множества полезных свойств эти ягоды противопоказаны при аллергии, диабете и заболеваниях ЖКТ.

Издание пишет, что клубника является богатым источником клетчатки и органических кислот, а также содержит большое количество флавоноидов и антиоксидантов, снижающих риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и хронических болезней, в том числе рака. Однако при этом ягода является мощным аллергеном, иммунный ответ к которому зачастую возникает у людей с генетической предрасположенностью к аллергии, а также у больных поллинозом, экземой и астмой. Кроме того, клубнику не рекомендуется употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Черешня отличается высоким содержанием витамина С, магния, марганца, железа, меди, калия и кальция. Ягода способствует улучшению качества крови и лечению анемии. Несмотря на это, врачи советуют воздержаться от сладких сортов черешни при диабете, а темные сорта могут вызвать реакцию у людей, предрасположенных к аллергии. Также черешня не полезна больным гастритом с повышенной кислотностью.

Ранее диетолог Наталья Гридина назвала черешню одним из продуктов, способствующих избавлению от отеков.