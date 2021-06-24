В Роспотребнадзоре рассказали, когда появляется защита «Спутника Лайт»

После введения вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» антитела появляются спустя 21 день. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Она напомнила, что это однокомпонентная вакцина, для работы которой достаточно одной дозы.

Здесь схема немножко другая: нужно привиться — и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител, — подчеркнула она.

При введении других, двухкомпонентных вакцин человек остаётся незащищённым в течение 42 дней. В этот промежуток следует бережно относиться к здоровью.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать проект распоряжения о поставке в российские регионы вакцины «Спутник Лайт» в количестве не менее 4 млн доз. Документ должны подготовить Минздрав, Минфин и Росрезерв. Проект обязаны внести на рассмотрение кабмина до 25 июня.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в свою очередь сообщил, что ревакцинация «Спутником Лайт» поднимет титр антител до защиты от всех штаммов коронавируса.