В Роспотребнадзоре призвали ответственно относиться к укусам клещей В Роспотребнадзоре напомнили об опасных инфекциях, которые могут передаться при укусе клеща

Россиянам следует ответственно относиться к укусам клещей, так как не все членистоногие безобидны для человеческого здоровья, напомнили в Роспотребнадзоре. В ведомстве рассказали «МК в Красноярске», что не следует слушать тех, кто говорить о безвредности клещей и приводит в качестве примера свой опыт, когда укус членистоногого никак не повлиял на здоровье. Клещи могут передавать человеку опасные инфекции.

Специалисты объясняют, что при укусе клеща действительно есть вероятность ничем не заразиться. Но такая ситуация возможна только в том случае, если членистоногое не было переносчиком таких инфекций, с которыми бы не мог справиться человеческий организм.

В Роспотребнадзоре напомнили, что самые частые инфекции, которые переносят клещи, — это энцефалит и боррелиоз. В ведомстве порекомендовали отнести клеща в лабораторию, где смогут определить, являлся ли он переносчиком опасных заболеваний.

Врач-терапевт Олеся Савельева ранее напомнила, что пик активности клещей обычно приходится на май. Она посоветовала вакцинироваться от клещевого энцефалита. По ее словам, сделать это необходимо заранее, однако если сроки оказались пропущены, существует и экстренная схема вакцинации.