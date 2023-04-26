Терапевт рассказала, как правильно вакцинироваться от клещевого энцефалита Терапевт Савельева рассказала о возможности экстренной вакцинации от клещевого энцефалита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пик активности клещей обычно приходится на май, поэтому чтобы беззаботно провести праздники на природе, надо не забыть вакцинироваться от клещевого энцефалита, рассказала РИАМО врач-терапевт Олеся Савельева. По ее словам, сделать это необходимо заранее, однако если сроки оказались пропущены, существует и экстренная схема вакцинации.

Как пояснила терапевт, стандартная схема состоит из двух прививок, сделанных с интервалом в месяц. При этом стойкий иммунитет к энцефалиту появляется через две недели после введения второй дозы. Поэтому планировать вакцинацию нужно так, чтобы с момента второй прививки прошло не менее двух недель до возможной встречи с клещом. Таким образом, чтобы обезопасить себя к майским праздникам, первую прививку нужно было сделать не позднее середины марта.

На случай, если эти сроки были пропущены, предусмотрена экстренная схема вакцинации, уточнила врач.

Вакцина, введенная по такой схеме, создает такой же стойкий иммунитет, как и при стандартной схеме вакцинации. В зависимости от вида вакцины иммунный ответ формируется в течение 21–28 дней, — пояснила медик.

Савельева подчеркнула, что прививка от клещевого энцефалита защищает человека только от этой болезни, в то время как клещи также являются переносчиками, например, болезни Лайма или боррелиоза. Поэтому нельзя забывать о профилактике укусов клещей с помощью репеллентов, закрытой одежды и головного убора.

Ранее врач-педиатр рассказала, в каких случаях проводится ситуативная вакцинация. Она необходима, если человек проживает на территории, где произошла вспышка определенного заболевания, либо собирается поехать в такой регион.