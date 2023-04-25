Педиатр объяснила, когда требуется ситуативная вакцинация Педиатр Морозова: ситуативная вакцинация проводится при вспышках болезней

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Ситуативная вакцинация проводится в тех случаях, когда человек проживает на территории, где произошла вспышка определенного заболевания, либо собирается поехать в такой регион, рассказала РИАМО врач-педиатр, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова. Также, по ее словам, такая вакцинация необходима, если человек имел контакт с заболевшими.

Ситуативная вакцинация касается конкретных случаев, например, если люди проживают на территории, где зафиксирована вспышка конкретного заболевания, либо собираются поехать в такой регион. После контакта с уже заболевшими людьми — это называется экстренной вакцинацией, — сказала Морозова.

Врач добавила, что мероприятия в рамках ситуативной вакцинации проводятся при серьезной опасности распространения инфекции, а также при высоком риске заражения людей, занятых в определенных сферах деятельности.

Педиатр напомнила, что в России вакцинация осуществляется согласно Национальному календарю профилактических прививок, который охватывает список наиболее опасных болезней. Прививки делают бесплатно в поликлиниках по месту проживания.

В НКПП на сегодняшний день входит вакцинация от 19 инфекций, в том числе от туберкулеза, дифтерии, кори, полиомиелита, гемофильной инфекции, эпидемического паротита, коклюша, пневмококковой инфекции, краснухи, гриппа, столбняка, вирусного гепатита А, гепатита B, ротавирусной инфекции, ветрянки (ветряной оспы), менингококковой, папилломавирусной и коронавирусной инфекций, а также от клещевого энцефалита, перечислила специалист.

Ранее врач-педиатр Ольга Татаркина рассказала, когда вакцинация противопоказана. Среди факторов — высокая температура после предыдущего введения этой вакцины, а также отек и гиперемия кожных покровов в месте введения вакцины.