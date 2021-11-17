В Роспотребнадзоре назвали показатель иммунного статуса от COVID-19

Уровень антител, достаточный для защиты от коронавируса, является предметом научных дискуссий в мире, заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что показателем иммунного статуса человека является его вакцинация от смертоносной инфекции, сообщает РИА Новости.

Обращаем внимание, что уровень антител, достаточных для защиты, — это предмет научных дискуссий во всём мире. Вместе с тем ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител, — отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства также подчеркнули, что на сегодняшний день в мире показателем иммунного статуса считается вакцинация или перенесённое заболевание с подтверждённым диагнозом.

Ранее стало известно, что введение QR-кодов не ущемляет права человека, заявила главный санитарный врач России Анна Попова. Цифровые пропуска вводят в тех местах, которые граждане посещают не по жизненной необходимости, а из-за невозможности проконтролировать соблюдение масочного режима.