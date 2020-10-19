В Рособрнадзоре допустили отмену досрочного этапа ЕГЭ из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/78e70688-11ef-11eb-8e9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Досрочный этап единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2021 году может быть отменён, если эпидемиологическая ситуация в России ухудшится в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Если снова будет ситуация какая-то плохая, к сожалению, как и в этом году, нам придётся принять решение ближе к делу и переводить всех на сдачу экзамена летом, — цитирует главу ведомства ТАСС.

Ранее министр образования РФ Сергей Кравцов заявил, что вопрос переноса сроков сдачи ЕГЭ и ОГЭ из-за COVID-19 пока даже не рассматривается.

По его словам, в 2021 году ЕГЭ планируется провести в три этапа: досрочный (с 22 марта по 16 апреля), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября). ОГЭ для выпускников 9-х классов также будет проведён в установленные ранее сроки: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 21 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 22 сентября).

Как писал NEWS.ru, участники экзаменов, их учителя и родители по итогам кампании ЕГЭ 2020 года обратились в Рособрнадзор с предложениями по изменению правил сдачи единого госэкзамена. В частности, они высказались отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ всеми выпускниками школ и предложили сохранить экзамены только для поступающих в вузы.