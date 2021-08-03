В Роскосмосе допустили отдалённые последствия инцидента с модулем «Наука»

Международная космическая станция (МКС) не получила повреждений в результате незапланированного включения двигателей российского модуля «Наука», но не исключено проявление последствий инцидента в будущем. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

Повреждений, наверное, нет... От станции ничего не отломилось, могу вас успокоить, но то, насколько мы нагрузили станцию, какие последствия, будут оценивать специалисты, — сказал он.

Крикалёв добавил, что пока рано говорить о том, насколько серьезно инцидент повлиял на МКС.

Он подчеркнул, что двигатели модуля включились после его стыковки со станцией сами. Предположительно, сработал алгоритм безопасности, поскольку система безопасности сочла, что «Наука» продолжает находиться в свободном полёте.

Модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля. После этого в NASA сообщили, что его двигатели внезапно начали работать и это привело к изменению положения станции на 45 градусов.

Ранее лётчик-космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев заявил, что запуск модуля не мог закончиться ничем хорошим. По его словам, в Роскосмосе умалчивают о многих нештатных ситуациях.