В Росконтроле назвали безопасные продукты для оливье

https://static.news.ru/photo/61ad465c-45da-11eb-a6ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ингредиенты для популярного у россиян салата всё дороже. О том, как выбрать качественные продукты, рассказал руководитель экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Максим Рудаков.

По его словам, повышенный спрос на многие продукты повышает риск покупки фальсификата и просрочки. В частности, это касается колбасы.

В её составе могут находиться коллагеновые белки, заменяющие мясо, ингредиенты растительного происхождения, также понижающие качество. При этом всё это определяется только в ходе лабораторного анализа, — цитирует его НСН.

Он посоветовал брать только продукты проверенных брендов. Например, «Велком», «Окраина» и «Мираторг» не имели претензий экспертов Росконтроля.

Среди майонезов Рудаков отметил бренды «Московский провансаль», «Скит», «Ряба», «Слобода». Яйца лучше брать у таких производителей, как «Окское», «Роскар», «Лето», «Волжанин».

Рудаков также добавил, что много зависит от цены, и привёл в пример сыр. Так, минимальная цена полутвёрдого сыра в магазине с учётом стоимости производства, логистики и маржи производителя не должна быть ниже 550–600 рублей за килограмм.

Как писал NEWS.ru, стоимость ингредиентов для салата оливье в этом году выросла на 1% и составила 312,37 рубля, заявил зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Подразумевается, что салат готовится из восьми ингредиентов на семью из четырёх человек.