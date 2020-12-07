Эксперт назвал цену оливье в 2020 году

https://static.news.ru/photo/5a557d80-38ff-11eb-9568-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость ингредиентов для салата оливье в 2020 году выросла на 1% и составила 312,37 рубля, сообщил зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Подразумевается, что салат готовится из восьми ингредиентов. Так, на семью из четырёх человек, согласно расчётам, понадобится 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 300 граммов колбасы, банка зелёного горошка, 400 граммов свежих огурцов, 100 граммов лука и майонез, передаёт ТАСС.

Цена картофеля выросла с 21,4 до 26,1 рубля за килограмм, моркови — с 26,6 до 32,1 рубля за килограмм, колбасы — с 399,4 до 403,7 рубля за килограмм. При этом яйца подорожали незначительно: с 65,37 до 65,75 рубля за один десяток. Майонез вырос в цене со 177,2 рубля до 189 рублей за килограмм, а горошек — с 78,8 рубля за 500 граммов до 84 рублей.

В период с января по октябрь 2020 года цены на продукты питания в России возросли почти на 4,1%. В Евросоюзе за аналогичный период продукты подорожали на 1,4%. Об этом говорят данные Росстата. Согласно им, в октябре продукты в РФ подорожали на 0,8%, в ЕС — на 0,3%. В России рост цен сказался в основном на сахаре, джеме, мёде, конфетах и шоколаде, а также на фруктах, хоть и в меньшей степени, писал NEWS.ru.