В Роскомнадзоре назвали количество фейков об СВО в «Википедии» РКН: около 90 материалов в «Википедии» содержат фейки об СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На информационном портале «Википедия» содержится более 130 статей с недостоверной информацией, заявил на полях XII Международного форума безопасного интернета замглавы дежурного отдела ведения реестров запрещенной информации ДС СМК подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Евгений Мендэлос. По его словам, около 70% из этих материалов (примерно 90 статей) содержат фейки о российской военной операции на Украине, передает ТАСС.

В настоящее время в «Википедии» остаются доступными более 130 материалов с противоправным контентом. <...> При этом подавляющее число, порядка 70% вышеназванной цифры, это фейки о ходе спецоперации на территории Украины, — рассказал Мендэлос.

Он подчеркнул, что за распространение и неудаление запрещенной в России информации в отношении «Википедии» были составлены протоколы на общую сумму 14 млн рублей. Сейчас на рассмотрении в суде по-прежнему остаются несколько протоколов по конкретным публикациям.

Сотрудник ГРЧЦ отметил, что владелец «Википедии» Wikimedia Foundation была включена в список зарубежных компаний, подпадающих под закон о «приземлении» в России. По его словам, если владельцы сайта не удалят недостоверные материалы, власти могут запретить им распространять рекламу, принимать платежи, выдавать их ссылку при запросе в поисковых системах, а также частично или полностью заблокировать на территории РФ.

27 апреля суд назначил 2 млн рублей штрафа фонду Wikimedia за неудаление статьи из «Википедии». Протокол составили из-за статьи «40-й инженерно-саперный полк», в которой описывались его состав и оснащение, а также называлось место дислокации.

20 апреля суд оштрафовал владельца «Википедии» на 1,5 млн рублей за неудаление информации о боях за Ахтырку Сумской области в ходе военной операции на Украине. 13 апреля организацию обязали выплатить 2 млн рублей из-за неудаления ложной информации, которую Роскомнадзор обнаружил в статье под названием «Российская оккупация Запорожской области».