«Википедия» нарвалась на штраф за статью о дислокации российских военных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы назначил 2 млн рублей штрафа фонду Wikimedia за неудаление статьи из «Википедии», передает РИА Новости. Протокол составили из-за статьи «40-й инженерно-саперный полк», в которой описывались его состав и оснащение, а также называлось место дислокации.

Wikimedia Foundation, Ink назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей, — сказали журналистам в суде.

Всего за неудаление запрещенного в РФ контента Wikimedia получила штрафов почти на 17 млн рублей.

25 апреля фонд оштрафовали на 800 тысяч рублей за размещение ложных, согласно материалам дела, сведений об исламской группировке «Джамаат Таблиг» («Таблиги Джамаат», организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

20 апреля суд оштрафовал владельца «Википедии» на 1,5 млн рублей за неудаление информации о боях за Ахтырку Сумской области в ходе военной операции на Украине. 13 апреля организацию обязали выплатить 2 млн рублей из-за неудаления ложной информации, которую Роскомнадзор обнаружил в статье под названием «Российская оккупация Запорожской области».