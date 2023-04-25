«Википедию» наказали за статью об исламистах Wikimedia Foundation оштрафовали на 800 тысяч рублей

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Судебный участок мирового судьи в Москве оштрафовал владеющую русскоязычной «Википедией» компанию Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей за неудаление недостоверной информации, сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, причиной стало размещение ложных сведений об исламской группировке «Джамаат Таблиг» («Таблиги Джамаат», организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Признать Wikimedia Foundation виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ <...> и назначить организации наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей, — постановил судья.

С начала месяца это уже пятый штраф для «Википедии», общая сумма которых составила 5,9 млн рублей. Так, 20 апреля суд оштрафовал владельца «Википедии» на 1,5 млн рублей за неудаление информации о боях за Ахтырку Сумской области в ходе спецоперации на Украине. Также 18 апреля Wikimedia Foundation назначили штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ удалить статью и видео о зацепинге. 13 апреля организацию обязали выплатить два миллиона рублей из-за неудаления ложной информации, которую Роскомнадзор обнаружил в статье под названием «Российская оккупация Запорожской области», в которой говорилось о боевых действиях в рамках СВО и проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. 6 апреля «Википедию» оштрафовали на 800 тысяч рублей за неудаление текстов песен группы «Психея», признанных экстремистскими.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что «Википедия» проигнорировала 200 уведомлений ведомства об удалении противоправного контента. На ресурсе по-прежнему доступны 137 материалов с запрещенной информацией, отметили в РКН.