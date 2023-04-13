«Википедию» оштрафовали еще на 2 млн рублей за неудаление фейка про СВО Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за неудаление статьи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Москве оштрафовал на два миллиона рублей Wikimedia Foundation, которой принадлежит «Википедия», за неудаление запрещенного материала, передает ТАСС. Речь идет о статье под названием «Российская оккупация Запорожской области», в которой Роскомнадзор обнаружил ложные сведения, направленные на дезинформацию читателей.

Признать Wikimedia Foundation виновной по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и назначить организации наказание в виде штрафа в размере два миллиона рублей, — огласил решение судья.

Согласно материалам дела, Wikimedia оштрафовали за отказ удалить статью о боевых действиях в рамках спецоперации и проведении референдума о вхождении Запорожской области в состав РФ. Представитель «Википедии» просила отклонить протокол, так как из протокола не было ясно, требуется ли удалить всю статью или только ее части.

Впервые суд в Москве оштрафовал Wikimedia на три миллиона рублей в апреле 2022 года. Поводом стало неудаление нескольких статей на «Википедии», посвященных в том числе событиям в Буче и уничтожению больницы и театра в Мариуполе.