«Википедию» оштрафовали на 1,5 млн рублей Мировой суд в Москве оштрафовал «Википедию» на 1,5 млн рублей за текст о боях в Сумской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировой судебный участок в Москве оштрафовал владельца «Википедии» на 1,5 млн рублей за отказ удалить информацию о боях за Ахтырку Сумской области в ходе военной операции на Украине, передает ТАСС. Представитель Wikimedia Foundation в зале суда настаивал, что компанию не могут оштрафовать в России, поскольку она зарегистрирована в США.

Признать Wikimedia Foundation виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ) и назначить этой организации наказание в виде штрафа на сумму 1,5 млн рублей, — заявил судья Тимур Вахрамеев.

Также представитель компании в суде отмечал, что прокуратура, действовавшая вместе с Роскомнадзором, не указала, какие именно сведения в материале не соответствовали действительности. Защита настаивала, что многие сведения из публикации были подтверждены представителями ООН, посетившими Ахтырку после вывода оттуда российских войск.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что «Википедия» проигнорировала 200 уведомлений ведомства об удалении запрещенной информации. Сейчас на ресурсе по-прежнему доступны 137 материалов, к которым у надзорного ведомства есть претензии. Кроме материалов, связанных с СВО, речь идет о контенте про суицид и запрещенные вещества.