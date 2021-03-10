В Роскачестве выяснили, что все маски пропускают вирусы

https://static.news.ru/photo/84fe478a-822c-11eb-bea1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роскачества исследовали основные типы масок, представленных в розничной торговле, на предмет защиты от вирусов и бактерий. Проверялись медицинские маски, лицевые — одноразовые и многоразовые, а также средства индивидуальной защиты (респираторы FFP2).

Девять видов масок были произведены в РФ, пять — в Китае, сообщается на сайте Роскачества.

Итог эксперимента: все маски пропускают вирусы и ни одна не гарантирует 100% защиты, — отметили эксперты.

Они добавили, что лучшей оказалась нетканевая маска, чья вирусная проницаемость составила 56,2%, а худшим — респиратор KN95 FFP2 с клапаном, задерживающий менее 3% вирусов. К использованию не рекомендована ни одна тканевая маска.

Также специалисты установили, что маски лишь четырёх торговых марок не пропускают бактерии. При этом обязательным требованиям безопасности соответствуют все маски, которые проверялись.

Эксперты, отмечая, что в «красных зонах» больниц ни одну маску нельзя использовать, обратили внимание на возможность пользоваться этими средствами защиты в быту.

Маска в первую очередь перераспределяет потоки воздуха кашляющего или чихающего человека: капли при ношении маски уходят вбок и вниз, что снижает риск заболеть другим людям, — считают в Роскачестве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отмена весной большинства оставшихся ограничений из-за коронавируса может не затронуть масочный режим в транспорте Москвы и запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, принятие решений будет зависеть от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.