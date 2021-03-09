Собянин допустил продление масочного режима в Москве и после весны

https://static.news.ru/photo/61f14618-8130-11eb-87df-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отмена весной большинства оставшихся ограничений из-за коронавируса может не затронуть масочный режим в транспорте Москвы и запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, принятие решений об отмене оставшихся в Москве ограничений будет зависеть от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета, сообщает ТАСС.

Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе–феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной, — отметил мэр.

Он добавил, что пандемия коронавируса лишила москвичей возможности получать удовольствие от живого открытого города.

Вместо этого мы увидели пустые улицы и метро. Вместо участия в городских фестивалях мы стали невольными участниками «карнавала масок», — подчеркнул Собянин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве возможен новый подъём уровня заболеваемости COVID-19. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. При этом она отметила, что мегаполис на сегодняшний день готов к любому сценарию развития событий с коронавирусом, а временные корпуса для лечения заразившихся коронавирусом будут сохранены до конца текущего года.