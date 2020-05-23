В Роскачестве сообщили о соблюдении масочного режима в магазинах

https://static.news.ru/photo/43ed25ce-9e4b-11ea-8bf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роскачества проверили магазины 15 торговых сетей, которые расположены на территории Москвы и Белгорода, на соблюдение покупателями и сотрудниками торговых точек масочного режима на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

В ходе мониторинга выяснилось, что большинство клиентов и продавцов используют средства индивидуальной защиты. Как отметили в Роскачестве, в магазинах подавляющее число людей соблюдают меры, направленные против распространения коронавируса.

Экспертам организации о соблюдении в магазинах масочного режима сообщили также в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). По словам сотрудников АКОРТ, средства индивидуальной защиты распределяли по регионам страны, где был введён режим, и продавали почти по себестоимости.

Благодаря совместным действиям торговых сетей и органов государственной власти случаи несоблюдения масочного режима в магазинах практически сошли на нет, — приводит сообщение ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Московской области ужесточили масочный режим. Теперь за появление в общественном месте без средства индивидуальной защиты положен штраф в размере 4000 рублей.