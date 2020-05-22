В Подмосковье людей без масок в общественных местах будут штрафовать

https://static.news.ru/photo/2ff355d2-9c5e-11ea-b487-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Московской области ужесточат масочный режим. Теперь за появление в общественном месте без средства индивидуальной защиты будут штрафовать. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Была строго рекомендательная норма, и предполагалось только замечание. Теперь ужесточаем, вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — сказал глава области в интервью передаче «Вести» на телеканале «Россия 1».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв отменил пропускной режим в регионе. С 23 мая пропуска перестанут быть обязательными для поездок по Подмосковью. Глава региона уточнил, что выданные в Подмосковье цифровые пропуска до 27 мая продолжат действовать в столице, однако после жители пригородов должны будут получать разрешения на сайте мэрии Москвы.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн. В России на 22 мая общее число инфицированных достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.