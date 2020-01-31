https://static.news.ru/photo/01c80e34-43f1-11ea-95ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскачество объяснил разницу вина в бутылке и пакете. Как пояснили в организации, вино в мягкой, особенно литровой, упаковке скорее всего было произведено из самых дешёвых импортных виноматериалов.

В лучшем случае в литровом пакете окажется вино из винограда самой низкой категории качества — так называемые «прессовые фракции» переработки винограда, — рассказал руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян.

Он пояснил, что в России в таких пакетах чаще продают не вино, а винный напиток, который на 50% состоит из воды, этилового спирта и ароматизаторов. Вино хорошего качества в мягкой упаковке можно найти только в европейских супермаркетах.

Однако эксперты отметили, что у мягкой тары есть свои преимущества: она удобна в транспортировке. Но, по словам специалистов, такое вино совсем не пропускает воздух, поэтому не дышит.

Ранее эксперты Роскачества заверили потребителей, что диоксид серы, использующийся при изготовлении вин, не принесёт вреда здоровью. Специалисты пояснили, что это вещество не рекомендовано употреблять в больших дозировках, однако по стандартам ЕС его содержание в вине незначительно, писал NEWS.ru.