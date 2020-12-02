В Роскачестве назвали лучшую печень трески

https://static.news.ru/photo/0401708c-352c-11eb-8428-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Специалисты Роскачества проверили консервированную печень трески популярных марок и выявили лучшие. Ими оказалась продукция брендов «Ашан», «Вкусные консервы» и Nord Pilgrim.

Всего по 172 показателям качества и безопасности проверялись 20 торговых марок из России и Исландии, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что в консервах «Спецзаказ» эксперты обнаружили видовую подмену, но не нашли трески. Продукция того же «Спецзаказа», а также «Гостово» не соответствовала ГОСТу по массовой доле поваренной соли.

С точки зрения токсичных веществ и тяжёлых металлов, которые могут накапливаться в печени, консервы всех марок оказались безопасными. Также специалисты не нашли в печени трески паразитов и антибиотиков. Последнее может указывать на то, что вся рыба выловлена в море, подчеркнули в Роскачестве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскачество проверило сливочное масло с жирностью 82,5% семи торговых марок (ТМ), представленных в РФ. В одном образце — торговой марки «Избёнка» — эксперты нашли превышение содержания дрожжей и плесени. Это может быть связано не только с санитарными условиями на предприятии, но и с нарушениями режима хранения, перевозки и продажи.