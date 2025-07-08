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08 июля 2025 в 17:23

Антикризисный хит с килькой в томате: суп за копейки, а вкус — на миллион

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот суп — вкус детства и настоящее спасение для кошелька. Килька в томате, ароматные овощи и душистая зелень создают потрясающий вкус, который не стыдно подать к любому столу. Готовится за копейки, а насыщает — на целый день.

Ингредиенты:

  • килька в томатном соусе — 400 г;
  • вода — 2 л;
  • картофель — 3 шт.;
  • репчатый лук — 2 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • морковь — 1 шт.;
  • растительное масло — 4 ст. л.;
  • укроп — 1 пучок;
  • петрушка — 1 пучок;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук и морковь обжарить на масле до мягкости.
  2. Добавить измельчённый чеснок, прогреть 1 минуту.
  3. Картофель нарезать кубиками, залить водой.
  4. Довести до кипения, варить 15 минут.
  5. Добавить кильку с соусом, проварить 5 минут.
  6. Посыпать рубленой зеленью перед подачей.

Готово! Этот насыщенный суп с приятной кислинкой — лучшее доказательство, что вкусно не значит дорого!

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

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супы
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рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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