Антикризисный хит с килькой в томате: суп за копейки, а вкус — на миллион

Этот суп — вкус детства и настоящее спасение для кошелька. Килька в томате, ароматные овощи и душистая зелень создают потрясающий вкус, который не стыдно подать к любому столу. Готовится за копейки, а насыщает — на целый день.
Ингредиенты:
- килька в томатном соусе — 400 г;
- вода — 2 л;
- картофель — 3 шт.;
- репчатый лук — 2 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- морковь — 1 шт.;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- укроп — 1 пучок;
- петрушка — 1 пучок;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Лук и морковь обжарить на масле до мягкости.
- Добавить измельчённый чеснок, прогреть 1 минуту.
- Картофель нарезать кубиками, залить водой.
- Довести до кипения, варить 15 минут.
- Добавить кильку с соусом, проварить 5 минут.
- Посыпать рубленой зеленью перед подачей.
Готово! Этот насыщенный суп с приятной кислинкой — лучшее доказательство, что вкусно не значит дорого!
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