Антикризисный хит с килькой в томате: суп за копейки, а вкус — на миллион

Антикризисный хит с килькой в томате: суп за копейки, а вкус — на миллион

Этот суп — вкус детства и настоящее спасение для кошелька. Килька в томате, ароматные овощи и душистая зелень создают потрясающий вкус, который не стыдно подать к любому столу. Готовится за копейки, а насыщает — на целый день.

Ингредиенты:

килька в томатном соусе — 400 г;

вода — 2 л;

картофель — 3 шт.;

репчатый лук — 2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

морковь — 1 шт.;

растительное масло — 4 ст. л.;

укроп — 1 пучок;

петрушка — 1 пучок;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Лук и морковь обжарить на масле до мягкости. Добавить измельчённый чеснок, прогреть 1 минуту. Картофель нарезать кубиками, залить водой. Довести до кипения, варить 15 минут. Добавить кильку с соусом, проварить 5 минут. Посыпать рубленой зеленью перед подачей.

Готово! Этот насыщенный суп с приятной кислинкой — лучшее доказательство, что вкусно не значит дорого!

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