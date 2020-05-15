В Росгвардию возьмут только призывников с отрицательным тестом на COVID-19

https://static.news.ru/photo/bd57c6f0-96bf-11ea-b882-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель директора Росгвардии Алексей Кузьменков сообщил, что призывникам, направляемым служить в Росгвардию, необходимо будет иметь документальное подтверждение отрицательного результата исследования на коронавирус.

Генерал-лейтенант Алексей Кузьменков подчеркнул, что необходимо осуществлять отбор личного состава в формируемые команды только при наличии документального подтверждения отрицательного результата исследования на новую коронавирусную инфекцию, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Кроме того, в Росгвардии планируют организовать перевозку призывников от вокзалов и аэропортов до воинских частей служебным автотранспортом. В пути состояние их здоровья будет контролироваться, новобранцев также обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Как писал NEWS.ru, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал о мерах защиты новобранцев от коронавирусной инфекции. Генерал сообщил, что все призывники проходят осмотр у врачей и получают экспертное заключение о состоянии здоровья. На сборном пункте всем призывникам будут делать тест на коронавирус. Кроме того, каждый получит медицинскую маску в качестве защиты во время перевода в место, где будет проходить служба новобранца. Также для новобранцев с коронавирусной инфекцией оборудованы специальные изоляторы.

Призывные комиссии начали работать с 12 мая. На военную службу призывников отправят с 20 мая. В 2020 году призыв составит 135 тысяч человек.