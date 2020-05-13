Глава Генштаба РФ рассказал, как новобранцев защитят от коронавируса

https://static.news.ru/photo/99a6dcfa-94bc-11ea-b202-fa163e074e61_660.jpg Валерий Герасимов Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал о мерах защиты новобранцев от коронавирусной инфекции.

Генерал сообщил, что все призывники проходят осмотр у врачей и получают экспертное заключение о состоянии здоровья. На сборном пункте всем призывникам будут делать тест на коронавирус. Кроме того, каждый получит медицинскую маску в качестве защиты во время перевода в место, где будет проходить служба новобранца, сообщает газета «Красная звезда».

Лишь после получения отрицательного результата молодой человек будет направлен <...> на переодевание и комплектование воинской команды, — привели слова Валерия Герасимова в газете.

Также для новобранцев с коронавирусной инфекцией оборудованы специальные изоляторы.

Ранее NEWS.ru писал, что призывные комиссии начали работать с 12 мая. На военную службу призывников отправят с 20 мая. Из-за пандемии коронавирусной инфекции собеседования с призывниками было решено проводить в режиме онлайн, чтобы военкоматы успели сделать запас тестов на коронавирус и средств индивидуальной защиты. В 2020 году военную службу должны пройти 135 тысяч человек.