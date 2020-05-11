Призывные комиссии планируют возобновить работу с 12 мая

https://static.news.ru/photo/73b136dc-93de-11ea-965f-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Призывные комиссии в России могут возобновить работу с 12 мая.

Работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая. Отправка граждан, призванных на военную службу, — с 20 мая, — процитировали министра обороны РФ Сергея Шойгу в «Интерфаксе».

Отмечается, что из-за пандемии коронавирусной инфекции было решено проводить собеседования с призывниками в режиме онлайн. Это позволило военкоматам сделать запас тестов на коронавирус и индивидуальных средств защиты.

Всего планируется отправить на службу в ВС РФ в 2020 году 135 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Псковской области Михаил Ведерников предложил перенести на июнь весенний призыв в армию. Он считает, что эта мера предотвратит распространение коронавирусной инфекции.