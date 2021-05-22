В Росатоме рассказали, как тайне атомной отрасли угрожали хоккеисты

https://static.news.ru/photo/f3de3d16-bb6d-11eb-a720-96000091f725_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Руководство советской атомной отрасли в 1950 году, чтобы сохранить государственную тайну, попыталось запретить работникам, которые выступали за спортивные команды, выезжать в другие города СССР. Приказ об этом рассекретил Росатом.

Подтверждает это документ, датированный 26 мая 1950 года.

Зарегистрированы случаи выездов добровольных спортивных команд объектов главка в другие города СССР для участия в играх, — написано в приказе.

В нём указывается, что в первом квартале 1950 года в город Куйбышев для участия в розыгрыше первенства РСФСР по хоккею выезжала спортивная команда «объекта товарища Каллистова, выступавшая под названием городской команды „Химик“».

В состав команды было введено несколько игроков, работающих в организациях других ведомств и министерств, — пояснялось в документе.

Его авторы для сохранения государственной тайны запретили выезды спортивных добровольных команд в другие города.

При проведении товарищеских встреч и турнирных игр в пунктах дислокации объектов выступление спортивных команд разрешать только под присвоенным условным наименованием объекта, используемым при связях с местными организациями, — отмечается в документе.

«Объектом Каллистова» тогда назывался расположенный в подмосковной Электростали завод № 12, производивший металлический уран. Его возглавлял Герой Социалистического Труда Анатолий Каллистов.

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