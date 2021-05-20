Переданный в музей Ростова-на-Дону архив фронтовика оказался на помойке

https://static.news.ru/photo/977d3f60-ba08-11eb-8d44-96000091f725_660.jpg Фото: wikipedia.org

В Ростове-на-Дону на свалке обнаружили уникальный архив с фотографиями фронтовика и его дневниковыми записями времён Великой Отечественной войны. По словам родственников ветерана, найденные вещи были переданы в середине 1990-х в музей Ростовского инженерно-строительного института, сообщает «Царьград».

Артефакты обнаружил местный житель прямо в День Победы, 9 мая. Его внимание привлёк видневшийся из-под мусорных пакетов парадный военный китель. Помимо формы в баках оказалась папка с рукописями и старыми фотографиями молодых советских воинов-победителей.

Как выяснилось, китель и документы принадлежали Герою Советского Союза, боевому лётчику Ивану Долгову. Родственники ветерана рассказали, что все эти вещи они передали в середине 1990-х в музей Ростовского инженерно-строительного института, где лётчик работал начальником штаба гражданской обороны после выхода в запас.

В начале 80-х дедушка решил передать в музей института свои архивы и китель. Звезда Героя по сей день хранится в нашей семье, а для музея сделали муляж. Кстати, на найденном кителе звезды не было. Видимо, те, кто это сотворил, рассчитывали поживиться, — рассказала внучка Ивана Долгова Ольга Егорова.

В самом институте заверили, что таких экспонатов они никогда не получали. Семья Героя Советского Союза намерена выяснить, как раритеты оказались на помойке.

В настоящее время находка передана в Южный научный центр Российской академии наук. По словам учёных, выброшенный архив является уникальным. Они рассказали, что среди документов была найдена даже неизданная рукопись фронтовых воспоминаний инженера — полковника в отставке А. М. Львовича «От Ростова до Праги», написанных им в 1970 году.

Ранее представители российского Министерства обороны в рамках проекта «Без срока годности», посвящённого событиям Второй мировой войны, рассекретили архивные документы об операции Красной армии по освобождению территории Польши от немецко-фашистских захватчиков в 1945 году.