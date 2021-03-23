В РФ предложили индексировать пенсии ещё одной категории граждан

Руководители советов многоквартирных домов могут быть освобождены от уплаты страховых взносов в социальные фонды. По словам члена Совфеда Сергея Рябухина, данная инициатива заслуживает внимания и поддержки.
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Пока же некоторые управляющие компании выплачивают старшим по домам «зарплаты в конвертах», отметил сенатор.
Это нелегальная зарплата, что просто некрасиво. Поэтому мы хотим легализовать такие выплаты, чтобы всё было законно. Но нужно, чтобы с этой суммы не взимались платежи в социальные фонды, — сказал Рябухин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что очередная индексация пенсий запланирована на 1 апреля 2021 года. По словам руководителя Центра аналитики НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса, будут пересчитаны социальная пенсия по старости, инвалидности, потере кормильца, а также выплаты детям, чьи родители неизвестны. Данный тип пенсии выплачивается в рамках государственного пенсионного обеспечения тем россиянам, которые «не заработали» права на страховую пенсию.