В РФ мошенники начали обманывать мошенников

https://static.news.ru/photo/1b43bf96-9064-11eb-91cd-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Рунете мошенники начали обманывать своих же «коллег». Так, за сутки в российском сегменте Сети появилось 50 фейковых сайтов по продаже баз банковских карт. Как правило, такие базы используют другие мошенники, чтобы с их помощью красть деньги со счетов своих жертв, сообщает «Коммерсант».

Массовую регистрацию фальшивых сайтов с такой тематикой специалисты фиксируют впервые. Чтобы купить базу, создатели сайтов просят внести депозит в размере 50 долларов на криптокошелёк. Тем не менее после этого мошенник не получает доступа к базе, а его учётная запись оказывается удалена или заблокирована.

Специалисты считают, что такое положение дел вызвано закрытием крупных теневых площадок по торговле данными людей. В России же такая торговля практически сошла на нет, из-за чего другие мошенники решили обернуть ситуацию в свою пользу. Кроме того, это связано также с ужесточением политики Google Play в отношении приложений, незаконно собирающих информацию о банковских картах.

Ранее NEWS.ru писал, что Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России в 2020 году инициировал блокировку почти 7,7 тысячи сайтов. Среди них были мошеннические ресурсы, замаскированные под продажу авиа- или железнодорожных билетов, и сервисы по переводу средств, говорится в тематическом обзоре регулятора.