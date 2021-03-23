ЦБ раскрыл самые популярные схемы мошенников

https://static.news.ru/photo/3339c3a8-8bd6-11eb-99b5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России в 2020 году инициировал блокировку почти 7,7 тысячи сайтов. Среди них были мошеннические ресурсы, замаскированные под продажу авиа- или железнодорожных билетов, и сервисы по переводу средств, говорится в тематическом обзоре регулятора.

Как сказано в документе, посвящённом основным видам компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019–2020 годах, среди недобросовестных сайтов встречались лжебанки, псевдостраховщики, а также порталы с вредоносным программным обеспечением.

В обзоре отмечается, что в ряде категорий произошло снижение активности мошенников. Тем не менее отмечен почти двукратный рост количества атак на клиентов банков. В большинстве случаев злоумышленники использовали телефонную связь. Примерно в каждом шестом случае инциденты были связаны с получением гражданами мошеннических СМС или сообщений в мессенджерах, в том числе о блокировке счёта или банковской карты.

В 2020 году ФинЦЕРТ направил на блокировку операторам связи около 26,4 тысячи телефонных номеров, что почти в два раза превышает показатель предыдущего года.

По данным аналитиков, примерно в половине случаев мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности какого-либо банка, остальные выдавали себя за рядовых представителей кредитной организации, обслуживающей счёт гражданина.

Кроме того, с конца 2020 года наблюдается существенный рост числа инцидентов, связанных со звонками мошенников от имени сотрудников правоохранительных органов.

Помимо прочего, злоумышленники нередко связываются с жертвами через сайты объявлений, выдавая себя за желающего приобрести или продать товар или услугу.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Банка России предупредили о появлении хакеров, которые сосредоточились на взломе официальных мобильных приложений кредитных организаций. На данный момент можно предполагать о существовании как минимум одной такой группы злоумышленников.