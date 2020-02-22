https://static.news.ru/photo/6c8986c2-5575-11ea-ad0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: H.-P. Oetelshofen/blickwinkel/Global Look Press

В Совете Федерации предложили ввести штрафы за непринятие мер по борьбе с борщевиком и амброзией.

Автором инициативы выступила член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. Она заявила, что намерена добиваться включения соответствующих статей в новый Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Предложения об этом поступали сенаторам из многих регионов РФ, передаёт ТАСС.

В частности, в большинстве предложений от субъектов прозвучала тема распространения сорной растительности — борщевика и амброзии. Мы поддерживаем предложение субъектов. Я буду дальше эти предложения продвигать, — заявила Рукавишникова.

Она рассказала, что инициатива будет передана на рассмотрение в рабочую группу и Минюст уже в ближайшее время.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Ярославской областной думы Михаил Боровицкий раскритиковал идею штрафовать за борщевик Сосновского и предложил стимулировать земледелие.