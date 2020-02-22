В Совете Федерации предложили ввести штрафы за непринятие мер по борьбе с борщевиком и амброзией.
Автором инициативы выступила член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. Она заявила, что намерена добиваться включения соответствующих статей в новый Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Предложения об этом поступали сенаторам из многих регионов РФ,
В частности, в большинстве предложений от субъектов прозвучала тема распространения сорной растительности — борщевика и амброзии. Мы поддерживаем предложение субъектов. Я буду дальше эти предложения продвигать, — заявила Рукавишникова.
Она рассказала, что инициатива будет передана на рассмотрение в рабочую группу и Минюст уже в ближайшее время.
Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Ярославской областной думы Михаил Боровицкий раскритиковал идею штрафовать за борщевик Сосновского и предложил стимулировать земледелие.
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