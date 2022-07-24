В ресторанах «Вкусно — и точка» появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри»

В ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка» появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри», рассказал в интервью телеканалу РБК гендиректор сети Олег Пароев. Он отметил, что в случае с «Биг Маком» главное суметь заменить фирменный соус. С «Макфлурри», как заметил Пароев, ситуация сложнее, так-как мороженное производилось по запатентованной технологии. Однако, сеть скоро представит свой аналог.

Наш продукт внешне м по вкусу практически не будет, я думаю, отличаться от классического «Биг Мака». С заменой «Макфлурри» ситуация осложняется тем, что для его производства «Макдоналдс» использует запатентованную технологию, но в ближайшее время «Вкусно — и точка» представит свою замену. Надеемся, наши потребители оценят и абсолютно не заметят разницы, кроме названия, с тем продуктом, к которому они привыкли, — сказал он.

Ранее гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев предупредил, что в ресторанах быстрого питания в РФ будет дефицит картофеля фри из-за того, что все крупные производители данной продукции отказались поставлять ее в Россию.

Он объяснил причины отказа тем, что большая часть фабрик, где производится картошка фри, находится во владении пяти-шести крупнейших фирм, главные офисы которых располагаются в недружественных России странах.