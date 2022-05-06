В реестре Роскомнадзора появились новые названия Esquire и Cosmopolitan

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Российский медиахолдинг Independent Media учредил четыре новых издания, следует из реестра Роскомнадзора. Ранее гендиректор холдинга Наталья Веснина сообщила, что в журналах Esquire, Cosmopolitan, Men’s Health проведут ребрендинг. При этом она отметила, что кадровый состав редакций останется прежним.

Таким образом обновлёнными названиями ушедших из России СМИ Esquire, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Men's Health стали «Правила жизни», «Новый очаг», Cosmagazine и Men Today.

В марте глава американского издательства Hearst Деби Чиричелла сообщила об отзыве лицензий у российских версий Esquire, Elle, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan и Men’s Health, после чего главред российской версии Esquire Сергей Минаев заявил, что апрельский номер журнала станет последним.

Гендиректор Independent Media Веснина подчеркнула, что перемены не коснутся изданий Grazia и Robb Report. По словам Весниной, уход ряда западных брендов из России повлиял на релиз некоторых номеров журналов вплоть до осени. Также наблюдается дефицит мелованной бумаги и компонентов для печати.