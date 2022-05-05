Популярные в России журналы вроде Esquire переименуют Глава холдинга Independent Media: журналы вроде Esquire переименуют

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Известные в России издания холдинга Independent Media, такие как Esquire, Cosmopolitan, Men’s Health и другие в скором времени будут переименованы и концептуально расширены, заявила гендиректор холдинга Наталья Веснина, передаёт People Talk. Она добавила, что состав редакции журналов останется неизменённым.

В марте глава американского издательства Hearst Деби Чиричелла сообщила об отзыве лицензий у российских версий Esquire, Elle, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan и Men’s Health, после чего главред российской версии Esquire Сергей Минаев заявил, что апрельский номер журнала станет последним.

Проекты, которые выходили под брендами Hearst, будут работать под новыми именами, в остальном же это будут новые версии привычных продуктов с расширенной концепцией, ставшей возможной из-за снятия лицензионных ограничений, — сказала Веснина.

Она подчеркнула, что перемены не коснутся изданий Grazia и Robb Report.

По словам Весниной уход ряда западных брендов из России повлиял на релиз некоторых номеров журналов вплоть до осени. Также наблюдается дефицит мелованной бумаги и компонентов для печати.

Уже сейчас есть выраженный дефицит мелованной бумаги и компонентов для печати, и если ничего не будет меняться, то печатать физически будет не на чем <...>. Уход западных брендов стал одной из причин, по которой мы взяли тайм-аут с выходом некоторых печатных номеров до осени, — добавила она.

Ранее многие зарубежные компании и производители заявили, что останавливают свою деятельность в России. О временном закрытии бизнеса объявили компании Uniqlo, Nissan, PepsiCo, Coca-Cola, Levi's, Uniliver, Procter & Gamble, Puma и многие другие.