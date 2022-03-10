Nissan приостановит производство автомобилей в России

Японский автоконцерн Nissan с 14 марта на три недели приостановит производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. На текущий момент на заводе возникли перебои с поставками комплектующих, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В связи с перебоями поставок комплектующих завод Nissan в Санкт-Петербурге приостанавливает производство с 14 марта на 3 недели. При этом отгрузки новых автомобилей в дилерские центр Nissan продолжаются, - сказали там.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает с 2009 года, его производственная мощность - 100 тысяч машин в год.

В свою очередь японский автогигант Toyota заявил, что не планирует покидать российский рынок. В компании отметили, что Toyota на время остановит производство в РФ, а также экспорт машин и комплектующих из-за «проблем со снабжением». Кроме того, она отзывает из России своих сотрудников и их семьи.

Ранее многие зарубежные компании и производители заявили, что останавливают свою деятельность в РФ. О временном закрытии бизнеса уже объявили компании PepsiCo, Coca-Cola, Levi's, Uniliver, Procter & Gamble, Puma и многие другие.