В Псковскую и Владимирскую области выехали бригады медиков из Москвы

https://static.news.ru/photo/e043ef1c-a255-11ea-8e13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Две бригады врачей выехали из Москвы в Посковскую и Владимирскую области для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом.

Сообщение об этом появилось на сайте Департамента здравоохранения. Согласно ему, медики выехали по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Ранее он заявлял, что в столице на сегодняшний день существует достаточное количество резервов для борьбы с COVID-19, поэтому город может оказать помощь регионам.

По поручению мэра Москвы две мультидисциплинарные бригады врачей московских стационаров выехали в Псковскую и Владимирскую области для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом, — говорится в сообщении.

Всего в составе бригад, возглавляемых врачами-хирургами, выехали 13 высококвалифицированных медицинских сотрудников. Среди них есть пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и медицинские сестры-анестезисты, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что оказание плановой медицинской помощи для жителей Москвы будет возобновлено с 1 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.