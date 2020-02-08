https://static.news.ru/photo/738aff5a-4a67-11ea-ba88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Учительницу из школы № 14 города Уссурийск Приморского края не накажут за разбор на уроке нецензурного предложения. Об этом сообщил директор учебного заведения Илья Волгин.

Отмечается, что такое решение было принято после служебного расследования из-за видео, на котором учительница разбирает ошибки в написанной на доске матерной фразе. Как выяснилось, его снял один из учеников ещё в мае прошлого года.

По Трудовому кодексу нельзя наказать работника за проступок, который он совершил более полугода назад, — сообщил Волгин РИА Новости.

Он добавил, что официальных жалоб в муниципалитет на учительницу не было, но признал, что родители десятиклассников и сами ученики, а их у педагога 90 человек, разошлись в своём мнении по отношению к учителю и его поступку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор школы № 2 города Палласовка (Волгоградская область) Лидия Авдощенко сообщила, что учительница, которая отрезала чёлку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки.