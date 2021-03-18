В правоохранительных органах не увидели нарушений закона в песне Manizha

https://static.news.ru/photo/eb3e4cc2-87f7-11eb-be65-96000091f725_660.jpg Manizha Фото: manizha/instagram.com

Нарушений закона в сценическом образе и песне певицы Manizha «Русская женщина» в правоохранительных органах не обнаружили. Об этом заявил источник.

Ранее в Следственный комитет пришло обращение от АНО «Ветеранские вести», в котором содержится просьба проверить песню певицы Manizha, которая будет представлять РФ на Евровидении. По мнению общественников, исполненный Manizha сценический номер направлен «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности».

Однако источник в правоохранительных органах заявил, что проверки песни не будет, сообщает ТАСС.

В данной ситуации вряд ли такое развитие событий возможно, так как очевидно отсутствие каких-либо признаков противоправной деятельности, — цитирует его агентство.

Ранее имеющая таджикское происхождение певица объяснила смысл выбранной для конкурса песни «Русская женщина». По её словам, композиция посвящена трансформации самоощущения представительницы слабого пола в течение нескольких столетий. От, собственно, слабой она переходит к сильной и независимой. Российская женщина, отметила артистка, «прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной». Это долгая дорога «от фабричных цехов до полётов в космос». Такая женщина «никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя», уверена артистка.

Певица добавила, что написала песню 8 марта 2020 года, но представить общественности решила её лишь спустя год. На Евровидении артистка намерена продемонстрировать миру щедрость и открытость России, писал NEWS.ru.