Мишустин распорядился провести вакцинацию чиновников

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил организовать вакцинацию чиновников. При этом речь идёт о добровольных прививках, передаёт РБК со ссылкой на источники.
По информации издания, соответствующее поручение было дано по итогам заседания правительства 17 июля. Требование премьера предполагает обеспечение возможности привиться и сделать ревакцинацию, в том числе на рабочем месте.
Разослали приглашения на вакцинацию, но давления никакого нет. Собирают по подразделениям данные о числе уже вакцинированных, желающих вакцинироваться и переболевших, — рассказал собеседник в одном из министерств.
Эту информацию ТАСС подтвердил источник в аппарате правительства.
Оно (поручение. — NEWS.ru) предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах, — отметил собеседник журналистов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице началась ревакцинация от коронавируса. Пройти её можно с 1 июля в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва», а с 5 июля пройти повторную вакцинацию можно будет в городских поликлиниках.