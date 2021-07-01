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Мишустин распорядился провести вакцинацию чиновников

19:37, 01 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Председатель правительства Михаил Мишустин поручил организовать вакцинацию чиновников. При этом речь идёт о добровольных прививках, передаёт РБК со ссылкой на источники.

По информации издания, соответствующее поручение было дано по итогам заседания правительства 17 июля. Требование премьера предполагает обеспечение возможности привиться и сделать ревакцинацию, в том числе на рабочем месте.

Разослали приглашения на вакцинацию, но давления никакого нет. Собирают по подразделениям данные о числе уже вакцинированных, желающих вакцинироваться и переболевших, — рассказал собеседник в одном из министерств.

Эту информацию ТАСС подтвердил источник в аппарате правительства.

Оно (поручение. — NEWS.ru) предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах, — отметил собеседник журналистов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице началась ревакцинация от коронавируса. Пройти её можно с 1 июля в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва», а с 5 июля пройти повторную вакцинацию можно будет в городских поликлиниках.

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