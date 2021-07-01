Мишустин распорядился провести вакцинацию чиновников

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Роскомнадзор планирует составить административные протоколы на социальные сети Facebook и Twitter, а также на мессенджер WhatsApp, так как они не подтвердили, что хранят данные российских пользователей на территории страны. Об этом говорится на сайте ведомства.

Роскомнадзор вызвал представителей американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp иTwitter на составление административных протоколов, — говорится на сайте. На WhatsApp составили протокол, по которому компании грозит штраф от одного до шести миллионов...