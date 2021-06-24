В правительстве рассказали о скором открытии египетских курортов

В ближайшее время откроются авиарейсы из России на курорты Египта. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передаёт «Интерфакс».

Такое заявление он сделал в ходе заседания российско-египетской межправительственной комиссии.

По его словам, сейчас продолжают согласовываться технические вопросы и указ, который потребуется от президента Владимира Путина. Он выразил надежду, что представители Минтранса и служб авиационной безопасности закончат работу с египетскими коллегами, что позволит возобновить рейсы.

Думаю, это произойдёт как можно быстрее, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что власти Египта не станут требовать ПЦР-тест от привитых от коронавируса пассажиров, прибывающих из стран, где не были зарегистрированы новые вирусные штаммы.

В правительстве решили открыть авиасообщение с египетскими курортами 1 июля. Соответствующее поручение ведомствам дал первый заместитель председателя кабмина России Андрей Белоусов.