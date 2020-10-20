В правительстве одобрили законопроект о всероссийской реновации

https://static.news.ru/photo/c33e1360-12a9-11eb-968b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительственная комиссия о законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на внесённый в Госдуму законопроект о всероссийской реновации. При этом отмечено, что ряд его положений необходимо доработать.

В комиссии считают необходимым уточнить критерии, которым должны соответствовать территории комплексного развития. Также в правительстве предлагают конкретизировать, в каких случаях решение о комплексном развитии территории и порядке его реализации может приниматься кабмином, властями субъекта РФ и условия, при которых принятие такого решения может быть передано органу местного самоуправления.

Помимо этого в правительстве указали на необходимость увязки законопроекта с национальными целями и проектами. Кроме того, нужно привести в соответствие с жилищным законодательством порядок голосования жильцов по вопросу включения дома в программу реновации, сообщает ТАСС.

Законопроект был внесён в Госдуму в сентябре. Его авторами выступила группа сенаторов и глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичёв. Документ предусматривает возможность проведения реновации во всех регионах РФ при согласии двух третей собственников или нанимателей жилья в многоквартирном доме.

Как писал NEWS.ru, многое в законопроекте заимствовано из нормативной базы по программе реновации в Москве. В частности, переселенцы должны будут получить равнозначное жильё в том же населённом пункте или районе. Также собственники смогут выбрать взамен нового жилья материальную компенсацию.